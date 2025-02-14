Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Koruyolu Caddesi'nde bulunan bir spor kulübünün çatısındaki baz istasyonu, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İstasyonda başlayan yangın binada korkuya neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesinin ardından çatıda soğutma çalışması yapıldı.

NEDENİ BELİRLENECEK

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunun bulunduğu çatıda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.