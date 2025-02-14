İHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Koruyolu Caddesi'nde bulunan bir spor kulübünün çatısındaki baz istasyonu, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İstasyonda başlayan yangın binada korkuya neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Alevlerin söndürülmesinin ardından çatıda soğutma çalışması yapıldı.
NEDENİ BELİRLENECEK
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunun bulunduğu çatıda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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