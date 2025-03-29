İstanbul'da çocukların sosyal medya kavgasında kan döküldü

DHA

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Kağan İ. çekiçle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı.

Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

"BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM"

Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.