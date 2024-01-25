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İstanbul'da çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul'da çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer ilçesinde çöp poşetlerinin arasında bulunan bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı..