Hafta sonu yağmur ve kar var: Yeni haftada bahar havası geliyor

İçişleri Bakanlığı, meteorolojik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu için birçok ilde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ YER YER KARA DÖNEBİLİR

Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin güney kesimlerinde ise cumartesi ve pazar günleri boyunca; Bingöl’ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeyi, Siirt, Batman’ın kuzeyi, Van’ın batısı ve Şırnak’ta yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağı ifade edildi.

Yağışların 1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ve cumartesi akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan’da kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

YENİ HAFTADA BAHAR HAVASI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren batı illerinden başlayarak ülke genelinde artış gösterecek.

Soğuk ve yağışlı hava sisteminin yerini daha ılık ve güneşli bir havaya bırakması beklenirken, özellikle iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşük seyreden sıcaklıkların yeni haftayla birlikte yükselişe geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR HIZLI YÜKSELECEK

Ankara’da pazar günü 9 derece civarında beklenen en yüksek sıcaklığın, pazartesi 10 dereceye, salı günü ise 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul’da ise pazartesi günü 16 derece olan sıcaklığın salı günü 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İzmir ve Ege kıyılarında ise hafta ortasında sıcaklıkların 22-24 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

DOĞU'DA YAĞIŞLAR AZALACAK

Hafta başında Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde görülen karla karışık yağmur ve sağanak yağışların, salı gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günlerinde ülke genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması, batı kıyılarında ise yer yer hafif sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.