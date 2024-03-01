İstanbul'da dehşet anları... Ayaklarına kurşun yağdı Doğan Kahyaoğlu isimli şahıs, işlettiği butiğin camlarını sildiği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrarken şüpheli olay yerinden kaçtı.

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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı.

Gürpınar Mahallesi'nde Doğan Kahyaoğlu, 2 ay önce bir butiğin işletmesini aldı.

Dün sabah saatlerinde de Kahyaoğlu, eşiyle birlikte butiği açtıktan sonra dışarı çıkararak camları silmeye başladı.

Yürüyerek gelen kapüşonlu bir kişi Doğan Kahyaoğlu'na silahlı saldırı düzenlerken, peş peşe ateş eden saldırgan Kahyaoğlu'nu bacağından yaraladı ve kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan Kahyaoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İşletme sahibi Doğan Kahyaoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ayaklarına sıktılar"

Olayla ilgili konuşan esnaf Kasım Gültekin, "15 dakika önce beni aradı, 'camlar buhar tutuyor' dedi. Hatta beni görüntülü aradı, ben de hastanede olduğumu söyleyip görüntülü konuşmayı kapattım. Sonra camcıyı arayıp 'Doğan Bey'in camları buhar oluyor onlara gel macun çek' dedim. Camcıyı aradıktan 10 dakika sonra tekrar kendisini aradım eşi telefonu aldı. 'Doğan'ın ayaklarına sıktılar' dedi." ifadelerini kullandı.

Aynı sokakta oturan Osman Gökçetin ise "Komşular yeni geldi, nedir ne değildir olayı hiç bilmiyoruz. Sebebi ne onu da bilemeyiz. Şu anda sağlık durumu zannedersem iyi, bacaklarına sıkmışlar galiba." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)