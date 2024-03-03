İstanbul'da dehşet! Hayır yemeğine kurşun yağdı Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirirken, saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Sultangazi'de verilen hayır yemeği kabusa döndü.

Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeğinin verildiği mekana ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, ateş eden saldırganlara müdahale etti.

Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bacağından vurularak yakalandı

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü.

Polisin kovaladığı şüpheli bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, polis çevrede incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)