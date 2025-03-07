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DHA

İstanbul'da iki otomobil sürücüsü arasında çıkan trafik kavgası, ilginç anlara sahne oldu.

Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi.

KAVGAYA ÇOCUKLAR DA DAHİL OLDU

Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı.

Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu.

DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Sürücülerden biri, aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

BABASININ BACAKLARINA SARILDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp, ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kavga nedeniyle trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.