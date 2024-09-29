İstanbul'da dilenci operasyonu: 15 kişi yakalandı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen dilenci operasyonu kapsamında 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalandı. Zabıta aracınabindirilen dilenciler, kameralara tepki gösterdi.

İHA

Vatandaşların manevi duygularını sömürerek parasını alan dilencilere yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da zabıtalar tarafından tespit edilen dilenciler için düğmeye basıldı.

Zabıta ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

BEBEKLERİ KULLANARAK DİLENCİLİK YAPTILAR

Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.

Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

15 DİLENCİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dilencilere kişi başı, kabahatler kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)