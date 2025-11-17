Abone ol: Google News

İstanbul'da düğün konvoyu yol kesti

Avcılar'da düğün konvoyunda bulunan araçların sürücüleri trafiği kesip yolu kapatırken, sürücülere zor anlar yaşatan magandaların dans ettikleri görüldü.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 09:03
  • İstanbul Avcılar'da düğün konvoyu trafikte üç şeridi kapattı.
  • Araçlar trafiğin yavaşlamasına ve diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
  • Konvoydakilerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da magandalar işbaşında.

Firuzköy Bulvarı’nda trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

ÜÇ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Konvoyda bulunanlar zaman zaman üç şeridi de trafiğe kapattı.

Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti.

TEHLİKELİ HAREKETLER

Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

