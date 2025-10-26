İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar, otoyolu trafiğe kapatıp horon oynadı

- Maltepe'de bir düğün konvoyu, otoyolda iki şeridi kapatıp horon oynadı.
- Bu durum, trafikte uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.
- Olay, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bilinçsiz sürücülerin rahatlığı pes artık dedirtti...
İstanbul'da akşam saatlerinde Maltepe’de yaşanan olayda, düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarıyla otoyolu kapattı.
TRAFİĞİ TEK ŞERİDE DÜŞÜRDÜLER
Konvoydakiler trafiği tek şeride düşürdükten sonra araçlarından inerek müzik eşliğinde horon oynadı.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Konvoy, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Trafiğin aksadığı anlar, çevrede bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.