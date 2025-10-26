Abone ol: Google News

İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar, otoyolu trafiğe kapatıp horon oynadı

Maltepe’de düğün konvoyuna katılan bir grup, otoyolda iki şeridi kapatarak trafiğin aksamasına neden oldu. Araçların durduğu yolda horon oynayan grubun görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 09:13
  • Maltepe'de bir düğün konvoyu, otoyolda iki şeridi kapatıp horon oynadı.
  • Bu durum, trafikte uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.
  • Olay, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bilinçsiz sürücülerin rahatlığı pes artık dedirtti...

İstanbul'da akşam saatlerinde Maltepe’de yaşanan olayda, düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarıyla otoyolu kapattı.

TRAFİĞİ TEK ŞERİDE DÜŞÜRDÜLER

Konvoydakiler trafiği tek şeride düşürdükten sonra araçlarından inerek müzik eşliğinde horon oynadı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Konvoy, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafiğin aksadığı anlar, çevrede bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

