İstanbul'da düğün sonrası iki aile birbirine girdi

- Esenyurt'ta düğün sonrası iki aile arasında kavga çıktı.
- Polis ekipleri zorlukla müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.
- Kavgaya karışan aileler birbirlerinden şikayetçi oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Esenyurt Atatürk Mahallesi Göçmen Sokak’ta, aileler arasında kavga meydana geldi.
İddiaya göre düğünde iki aile arasında çıkan anlaşmazlık sokağa taştı.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
Düğün sonrası dışarıda karşı karşıya gelen aileler, birbirlerine önce laf attı daha sonra kavgaya tutuştu.
Olayı gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.
O ANLAR KAMERADA
İhbar üzerine gelen ekipler, tarafları sakinleştirmede güçlük çekti.
İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.