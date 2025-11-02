Abone ol: Google News

İstanbul'da düğün sonrası iki aile birbirine girdi

Esenyurt ilçesinde, düğün sonrası iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Polisin müdahalesiyle sakinleşene taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 12:18
  • Esenyurt'ta düğün sonrası iki aile arasında kavga çıktı.
  • Polis ekipleri zorlukla müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.
  • Kavgaya karışan aileler birbirlerinden şikayetçi oldu.

İstanbul Esenyurt Atatürk Mahallesi Göçmen Sokak’ta, aileler arasında kavga meydana geldi.

İddiaya göre düğünde iki aile arasında çıkan anlaşmazlık sokağa taştı.

KAVGAYA TUTUŞTULAR 

Düğün sonrası dışarıda karşı karşıya gelen aileler, birbirlerine önce laf attı daha sonra kavgaya tutuştu.

Olayı gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.

O ANLAR KAMERADA 

İhbar üzerine gelen ekipler, tarafları sakinleştirmede güçlük çekti.

İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri