İstanbul'da düğün yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir düğüne katılan iki kişi arasındaki yumruklu kavga sokağa taştı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da iki gencin en mutlu günü adeta kabusa döndü.

Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde bir düğün salonunda, davetlilerden ikisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflar birbirine saldırdı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Salondan çıkarak sokakta kavga etmeye başlayan ikili, birbirine acımasızca saldırdı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga eden grup olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Düğün salonundan sokağa kadar taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)