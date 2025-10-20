İstanbul'da "dur" ihtarına uymadı, kazada ağır yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde Demirhan Kaya, caddenin başında uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AEC 809 plakalı motosikletle hızla ilerlediği sırada sollama yapmak istedi.

Kaya, yol kenarında duraklama yapan Tamer E.’nin kullandığı 34 DIH 655 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sırasında yere savrulan Kaya, ağır yaralandı.

Olay anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Kaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralı olarak Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.

Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.