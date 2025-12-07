İstanbul'da dürümcüye 'intikam saldırısı' düzenleyen şüphelinin evi kurşunlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kağıthane'de 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı.

KULLANDIĞI SİLAH İLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti.

Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI

Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü.

M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi.

M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan M.T.'nin, M.E.K.'nin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor.

Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve ayrıldıkları görülüyor.

Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp olay yerinden uzaklaşıyor.

SALDIRIDAN SONRA EVDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bir diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor.

Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.'nin M.T.'nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.