İstanbul'da düzenlenen Kartel Operasyonu'nun detayları Kompanio Bello uyuşturucu örgütünün elebaşı Rexhepi'nin, operasyon sırasında evin içerisinden garaja giden bölümden geçerek plakasız araçla kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

AA & Ensonhaber

İstanbul'da "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün birçok suçtan kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin yakalandığı "Kartel Operasyonu"nun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu karteli elebaşı Dritan Rexhepi'nin sahte kimlikle 24 Eylül'de ülkeye giriş yaptığını belirledi.

Beylikdüzü'nde ikamet ettiği tespit edildi

İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca, "kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Rexhepi'nin, "Benjamin Omar Perez Garcia" ismiyle İstanbul'da olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Beylikdüzü'ndeki bir evde ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler ortak operasyon için hazırlık yaptı.

Garajdaki aracıyla kaçmaya çalıştı

Zanlının kaçışını engellemek için adres çevresinde önlem alınmasının ardından Özel Harekat ekipleriyle gerçekleştirilen operasyon sırasında Dritan Rexhepi, evin içerisinden garaja giden bölümden geçerek plakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan ve kendisini durduran ekiplere direnmeye çalışan zanlı, araca binemeden yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 13 mermi, 16 sim kart, 12 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ile 4 soğuk cüzdan ele geçirildi.