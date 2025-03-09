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DHA

İstanbul Kağıthane'de evinin önüne gelen Emine Ö., otomobilini park etti.

Ardından araçtan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı.

CAMDAN ATLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bunu fark eden kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi.

Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.

TUTANAK TUTULDU

Kazada hafif yaralanan Emine Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Çalışmaların adından takla atan otomobil, trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

GERİ MANEVRAYLA SON ANDA KURTULDU

O sırada sokağa giren bir başka sürücü ise kayan aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.