İstanbul'da eşini ve oğlunu canice öldürdü: Müebbet hapis talebi

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Cengiz Bedir, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir'i (26), silahla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırdı.

Bedir cesetleri, Suriye uyruklu iki kişiyle beraber çuvallara koyup memleketi Kırklareli'de gömdü.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen Cengiz Bedir, hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Bedir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Bedir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 2 sanık ise katılmadı.

CANİCE KATLETTİ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Cengiz Bedir ve maktul Zeynep Bedir'in son zamanlarda aralarında ailevi sorunların başladığı, vefat eden Zeynep Bedir'in son aylarda babasının evinde kaldığı anlatıldı.

Sanık Cengiz Bedir'in olaydan önce gece saat 23.00 sıralarında bir iş yerinden çuval, ip gibi malzemeler aldıktan sonra uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sabaha karşı tabancayla eşinin evine girdiği, maktul Zeynep Bedir ve Ömer Faruk Bedir'in kafalarını keserek, ayrı ayrı muşambalara koyduğu belirtildi.

MEMLEKETİNDE GÖMDÜ

Sanığın cesetleri diğer iki sanığa taşıtarak, kendine ait araca yüklettiği, diğer iki sanığın kameralara yakalanmamak için cesetleri arka taraftan geçirmeye çalıştıkları, Cengiz Bedir'in cesetleri Kırklareli'ne bağlı bir köye götürerek gömdüğü, bir gün sonra ise Bağcılar'da yakalandığı aktarıldı.

AĞIRALŞTIRILMIŞ MÜEEBBET TALEBİ

Mütalaada, sanık Cengiz Bedir hakkında, ‘eşine ve altsoydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca mütalaada, sanığın olay günü cinayeti gerçekleştirdikten sonra kendisine yardım eden 2 sanık hakkında ise, sanıkların taşıdıkları çuvallarda bir gariplik sezdiklerini, et ve benzeri bir şeyler olduğunu farkına vardıkları, sanığa sorduklarında cevap almalarına rağmen taşıdıkları çuvalların insan cesetleri ve kafatası olduğunu bilmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, ayrı ayrı ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı tarafların savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir ‘maktul', aralarında Bedir'in eşi Cengiz Bedir'in de bulunduğu 3 kişi ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Cengiz Bedir ile maktul Zeynep Bedir'in evli oldukları, maktul Ömer Faruk Bedir'le beraber üç çocuklarının bulunduğu bilgisine yer verildi. Şüpheli Cengiz Bedir ile maktul Zeynep Bedir arasında aile içi sorunlardan dolayı anlaşmazlığın yaşandığının anlatıldığı iddianamede, Zeynep Bedir'in olaydan yaklaşık 6 ay önce Bağcılar'da ki evini terk ederek babasının evine gittiği, Cengiz Bedir'in, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bu sebeple boşanma davası açıldığı, Zeynep Bedir'in eşi hakkında uzaklaştırma aldırdığı, Cengiz Bedir'in oğlu maktul Ömer Faruk Bedir ile haber göndererek, evden kendisinin ayrılacağını, maktul Zeynep Bedir'in eve dönebileceğini söylediği aktarıldı. İddianamede, eşinin haber göndermesi üzerine Zeynep Bedir'in evine geri döndüğü, 8 Mart 2024 günü saat 13.00 sıralarında maktuller Zeynep ile Ömer Faruk ile şüpheli Cengiz'e ulaşamayan yakınların, eve gittikleri ve kimseyi göremeyince polise haber verdikleri belirtildi.

4 ÇUVALI ARABAYA YÜKLEDİLER

Hazırlanan iddianamede, ekiplerin başlattığı çalışmalarda Bedir ailesinin ikametlerinden yüksek sesli tartışma ve kavga seslerinin geldiği ve seslerin bir anda kesildiği belirlendi. Cengiz Bedir'in, diğer şüpheliler, Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh'den yardım istediği, evden 4 çuval indirip el arabası ile Bedir'in arabasına beraber koydukları ve kameralara yakalanmamak için emekli komiser Cengiz Bedir'in, binanın birinci katında oturan şüpheli Subhı Muqresh'in evinin arka penceresinden atlayıp, binadan çıktığı bilgisi iddianamede yer aldı. İddianamede, polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda, dubleks evin üst katındaki tuvalette bulunan fırçada kan olabileceği değerlendirilen emareler görüldüğü aktarıldı.

ARABASINDAN ÇAMURLU AYAKKABILAR ÇIKTI

Araca ait kayıtların incelendiğinde aracın 8 Mart 2024 günü saat 15.25'de Kırklareli Merkez Babaeski'de, 9 Mart 2024 günü saat 01.25 sıralarında ise Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 950.Sokak No:2 adresi önünde olduğu iddianamede belirtildi. Park halindeki aracın içerisinde, Cengiz Bedir'in bakımı yeni yapılmış tabanca ile birlikte yakalandığı araçta yapılan aramalarda, aşırı çamurlu bir çift ayakkabının bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin ilk yakalandığında suçla ilgili herhangi bir bilgi vermediği, aracının Kırklareli iline gitmiş olduğunun kayıtlardan görünmesi, araçta bir çift aşırı çamurlu ayakkabı bulunuşu, şüpheli Cengiz Bedir'in Kırklareli ili Merkez Çeşmeköy Köyünde tarlasının da bulunduğunun da tespit edilmesi üzerine, öldürüldüklerinden yoğun şekilde şüphelenilen Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir'in cesetlerinin o bölgede olabileceğinin değerlendirildiği anlatıldı.

PARÇALANMIŞ CESETLERE ULAŞILDI

Cengiz Bedir'in aracıyla tarlasına giderken çamura saplanmış olması sebebiyle köy halkından yardım istediğinin aktarıldığı iddianamede, aracın çamura saplandığı bölgede araştırma yapan kolluk görevlilerinin kan izi ve yeni kazılmış toprak alan olduğunu tespit ederek, bu alanların kazıldığı, başları kesilmiş, ayrılmış vaziyette Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir'e ait cesetlere ulaşıldığı, cesetlerin bulunduğu arazinin karşısındaki tarlada ise maktullere ait ceset başlarının bulunduğu bilgisine yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Cengiz Bedir hakkında Zeynep Bedir'e yönelik ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile oğlu Ömer Faruk Bedir'e yönelik ‘altsoya yönelik kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede, Cengiz Bedir'e yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheliler Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh hakkında ise, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.