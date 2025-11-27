İstanbul'da eşinin otomobiline zarar verdi: Müdahale eden komşusunun aracına da saldırdı Ümraniye'de bir kişi önce eşinin aracına camlarını kırarak zarar verdi. Bu sırada şüpheli, duruma müdahale etmek isteyen komşusunun aracına da saldırdı. Aracın camlarını demir sopayla tuzla buz eden şüphelinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.