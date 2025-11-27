İstanbul'da eşinin otomobiline zarar verdi: Müdahale eden komşusunun aracına da saldırdı

- Ümraniye'de bir kişi, park halindeki eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı.
- Duruma müdahale etmek isteyen komşusunun aracına da aynı şekilde saldırdı.
- O anlar, komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı ve mağdur komşu polis merkezine şikayette bulundu.
İstanbul Ümraniye'de bir kişi park halinde olan eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı.
Duruma müdahale etmek isteyen şüphelinin komşusu ise olaya tepki gösterdi.
KOMŞUNUN ARACINA DA DEMİRLE SALDIRDI
Bunun üzerine şüpheli bu kez komşusunun aracına yöneldi.
Elindeki demir sopayla aracın camlarını kıran şüpheli çevredekilere aldırış etmedi.
MAĞDUR KOMŞU DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
Bu sırada "Fenomenlik yap" diye bağıran şüpheliye komşusu, "Yapma", "Ara polisi" diyerek karşılık verdi.
Mağdur komşu ise olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı aracı hasar gören komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin araçlara demir sopayla zarar vermesi ve tepki gösteren komşusuna hakaret ederek bağırdığı anlar yer alıyor.