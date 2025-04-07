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İstanbul'da eşiyle ilişki yaşayan kuzenini vurdu

İstanbul'da eşiyle ilişki yaşayan kuzenini vurdu Esenyurt'ta bir şahıs, karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.