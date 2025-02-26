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İstanbul'da eşiyle tartıştığı için otomobilinden inen doktora başka bir araç çarptı

İstanbul'da eşiyle tartıştığı için otomobilinden inen doktora başka bir araç çarptı E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktor başka bir aracın çarpmasıyla ağır şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.