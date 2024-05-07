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İstanbul'da eski ortağını öldürüp kendini vurdu: Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da eski ortağını öldürüp kendini vurdu: Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı Eski ortağı ile arasında çıkan tartışma sonucunda kadına kurşun yağdırarak öldüren ardından da kendini vuran şahsın hayati tehlikesi devam ederken silahlı saldırı anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.