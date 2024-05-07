İstanbul'da ortaklar arasında çıkan kavga can aldı...
Bayrampaşa ilçesinde 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sıralarında Gülya Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.
Akça, Bayrampaşa'da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça'nın çalıştığı dükkana gitti.
Önce kadına sonra kendine ateş etti
İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti.
Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Cinayet anı kamerada
Yaşanan o anlar, Gülya Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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