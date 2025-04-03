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İHA

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi...

Geçimsizlik yaşadığı eşini katleden caninin adresi bu kez Esenyurt.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak isimli adam, 41 yaşındaki eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, evin mutfağında aldığı darbelerden ötürü kanlar içerisinde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADIN, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMA TUTUNAMADI

Ahmet Başak isimli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Ayşegül Başak'ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.