İstanbul'da evde çıkan yangında bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’ün katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

Evde eşiyle yaşayan ve o sırada yalnız bulunan bedensel engelli Teoman Cem Yavaş'ın (59) dairesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar,, itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yavaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ELEKTRİKLİ YATAK VE SİGARA DETAYI

Yapılan incelemede, Yavaş’ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edilirken yangının kesin çıkış nedeninin, itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi.

"BEN DIŞARI ÇIKTIĞIMDA OLAY BİTMİŞTİ"

Mahalle sakini bir kadın, "Ben dışarı çıktığımda olay bitmişti. İtfaiye araçları ve kalabalığı gördüm. Engelli bir kişi ölmüş dediler." dedi.