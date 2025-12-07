İstanbul'da evine giren hırsızı görünce penceren atladı: Azmettirici akrabası çıktı Ümraniye'de hırsızlık yapan şüpheli, evde karşılaştığı S.F.'yi 5 altın bilezik ve 1 yüzüğünü alıp yatak odasına kilitledi. Soyguncudan kurtulmak için camdan atlayan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı. Tespit edilen şüpheli ve azmettirici düzenlenen operasyonla yakalandı.

Göster Hızlı Özet Ümraniye'de S.F. isimli kadın, evine giren hırsızdan kaçmak için camdan atladı ve hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerden C.Y. ve akrabası H.A.F., yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

H.A.F.'nin, C.Y.'yi olaya azmettirdiği ve çalınan altınları bozdurduğu ortaya çıktı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Ümraniye'deki evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı. Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi. PENCEREDEN AŞAĞI ATLADI Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada yatak odasının penceresini açan S.F., aşağı atladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 46 yaşındaki C.Y. ve 29 yaşındaki H.A.F. gözaltına alındı. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KADININ AKRABASI ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.'nin, S.F.'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi. SUÇ ORTAĞINI DA KANDIRDIĞI ÖĞRENİLDİ Yapılan soruşturmada H.A.F.'nin suç ortağına "Altınların bir kısmı imitasyon çıktı" diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Batman'da cinnet getiren şahıs evinin eşyalarını sokağa fırlattı

