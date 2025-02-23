DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan bir kişi dengesini kaybederek aşağı düştü.
İsmi öğrenilemeyen kadının beton zemine düştüğünü fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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