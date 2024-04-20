İstanbul'da yoğun yağmur kazaların beraberinde getirdi.
Sancaktepe ilçesinden saat 12.30 sıralarında Paşaköy Caddesi, İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı.
Araca sıkıştılar
Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
1 kişi hayatını kaybetti
Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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