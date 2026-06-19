Ece İrtem'in ölümünde yeni iddia: Maymun ısırığı gündemde

Magazin dünyasını sarsan ölüm...

Genç oyuncu Ece İrtem'den acı haber...

Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem, hayatını kaybetti.

Işıl karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan İrtem, 14 Haziran 2026 tarihinde 35. yaşını kutladı.

İrtem'den geriye bu anlar kaldı...

EVİNDE VEFAT ETTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle ünlenen Ece İrtem, yaşamını yitirdi.

35 yaşındaki oyuncunun, evinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ölümüyle herkesi üzen İrtem'in yanında annesinin bulunduğu öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, son yolculuğuna uğurlandı.

ÖLÜMÜNE DAİR BİR GELİŞME DAHA

Oyuncunun ölümünün ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı.

"MAYMUN ISIRIĞI" DETAYI

Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.

Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.

Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir." dedi.

Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ece İrtem'in son röportajı ise Ceyda Düvenci'yle oldu.

Ceyda Düvenci'nin programına katılan oyuncu, "Peki şimdi nereye?" sorusuna yanıt verdi, "Her şeyi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

İrtem, gündem olan röportajında şöyle demişti;

"BİR KUL OLARAK HER ŞEYİ KAFAYA TAKIYORUZ"

“Şimdi kısmet neyse oraya.



Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.



Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da inceltiyor gibi geliyor bana.”