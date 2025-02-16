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İHA

İstanbul'da dün Esenyurt'ta bir AVM'de akşam saatlerinde film galasına gelen ünlü rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu.

Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.

AVM'DEKİ FİLM GALASINDA ORTALIK KARIŞTI

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken,i o esnada bir kişi, etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu.

Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAVGA ÇIKTI: İZDİHAM YAŞANDI

Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.