İHA
İstanbul'da dün Esenyurt'ta bir AVM'de akşam saatlerinde film galasına gelen ünlü rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu.
Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.
AVM'DEKİ FİLM GALASINDA ORTALIK KARIŞTI
Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken,i o esnada bir kişi, etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu.
Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KAVGA ÇIKTI: İZDİHAM YAŞANDI
Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış