İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı Avcılar'da evinin önüne park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basarak ilerlemeye çalıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.