İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

- Avcılar'da, fren yerine gaza basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.
- Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sürücüyü hastaneye sevk etti.
- Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Avcılar'da ilginç kaza...
Denizköşkler Mahallesi, Murat Avuç Sokak'ta otomobilini sokağa park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza bastı.
Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Hava yastıklarının açıldığı otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KAZA ANI KAYDEDİLDİ
Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansırken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.