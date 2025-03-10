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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ataşehir Polis Merkezi'nde görev yapan bir polis memuru, merkez yakınlarında bulunan bir kadın ve erkeği fark etti.

Şahısların hareketlerinden şüphelenen polis memuru kimlik kontrolü yapmak istedi.

"ERKEK ARKADAŞIMI DARBEDİYORLAR"

Güvenlik noktasına çağrılan şüpheliler, kimlik kontrolü yapılmasına karşı çıkarak polislerle tartışmaya başladı.

Üst araması sırasında Y.C. isimli kadın şahıs, ‘Erkek arkadaşımı darbediyorlar' diye bağırarak cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

POLİS MEMURUNA SALDIRDI

Öte yandan Y.C., görevli memurları "Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz" diyerek tehdit etti.

Polis memuru, kadını sakinleştirmeye çalışarak kayıt yapmaması konusunda uyardı.

Ancak şüpheli şahıs, polis memuruna tekme ve tokatla saldırdı.

Saldırı sırasında polis memurunun gözlüğü kırıldı.

UYUŞTURUCUDAN SABIKASI ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Ş.B.B. isimli erkek şahsın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.