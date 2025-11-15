İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Ölenlerin yakınları konuştu

Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.

Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"BİZ HASTANEDEN DE ŞİKAYETÇİYİZ"

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından cenazeler Küçükçekmece Gasilhanesi'nde ailenin yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, çocukların tatil için İstanbul’a geldiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Çelik, şöyle konuştu:

Bizim çocuklarımız 9 Kasım'da buraya geldiler, 1 haftalık tatil kullanacaklardı. Ondan sonra bizim yanımıza uğrayıp gideceklerdi. Burada 2 gün tatil yapıyorlar, ondan sonra zehirlenme olayı oluyor.



Zehirlenmişler bir şekilde ama zehirlenmeden de önemlisi, biz hastaneden şikayetçiyiz. Geliyor çocuklar, 'çok bir şeyiniz yok, yurt dışından geldiğiniz için hava değişikliğinden oluyor' diyorlar ve geri gönderiyorlar. Dilaltı ilacı veya seruma takıyorlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyle ilgilenmesini istiyoruz, biz bu hastaneden şikayetçiyiz.

"YEMEK YEDİKLERİ YERDE, O ADAMIN 11-12 TANE SUÇ DOSYASI VARMIŞ"

Dün torunlarımızın iki tanesinin cenazelerini yolladık, bugün de annelerini yolladık. Babalarının da şu an durumu çok kritik.



Yemek yedikleri yerde zaten o adamın 11-12 tane suç dosyası varmış herkesin duyduğu gibi. Bu adam nasıl halka yemek veriyor, orası da bir muamma. Bunların soruşturulması gerekiyor, bizim ciğerimiz yandı, başkalarının yanmasın.

"HİÇBİR ŞEYE BAKILMADAN HASTANEDEN NASIL ÇIKARABİLİYORLAR?"

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy ise şunları söyledi:

Hiçbir şeye bakılmadan hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı, bunlar bugün bu halde değildi.



Bir ailenin perişan olmasına sebep oldular. Bu hastanenin araştırılmasını, peşine düşülmesini rica ediyorum yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan. Bunların araştırılması, gerekli cezayı almaları lazım. Bu normal bir şey değil, 'bir şey yok' diyerek eve yollanmaz.

"YETKİLİLER BUNLARIN PEŞİNE DÜŞSÜN"

Bütün doktorlar bunun gıda zehirlenmesinin de ötesinde olduğunu ve bütün vücudu sardığını söylediler, çünkü onları vaktinde tedavi etmediler. İki çocuk, annesi, babası… İnsan hayatı bu memlekette bu kadar ucuz mu, bu kadar değersiz mi bu insanlar? Yetkililer bunların peşine düşsün.



Gittiler, hiç kimse arkalarında durmayacak mı? Bu hastaneler takip edilsin. Nasıl gönderirler bu insanları? İki küçücük yavrunun, benim gencecik kardeşimin hesabını kim verecek bize? Bizim canımız yandı, kim verecek bunun hesabını? Yeğenlerim, kız kardeşim... Kaybettik hepsini. Kız kardeşimin eşi entübe, her an haber bekliyoruz.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği öne sürülen restoran mühürlenirken, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı.

Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Ailenin konakladığı otelin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.