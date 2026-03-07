Beşiktaş - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 GALATASARAY

5' Gabriel Sara'nın Osimhen'e aktardığı ara pasta, Nijeryalı futbolcu sağ taraftan ceza sahasına girdi. Agbadou'yu da çalımlayan Osimhen, topu içeriye çeviremedi. Ersin Destanoğlu'na da faul yaptı.

4' Uğurcan Çakır'ın sağ tarafa doğru vurduğu uzun top, taca çıktı.

2' Galatasaray, sol taraftan Jakobs ile taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında top Beşiktaş'ta kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Dolmabahçe'de oynanacak derbi, saat 20.00'de başladı.

Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi.

Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 2 maçtan da puansız ayrıldı.

Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

