İstanbul'da halı saha maçı sırasında öldü
DHA

İstanbul'da yaşayan Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla beraber Maltepe ilçesindeki Esenkent Mahallesi'nde bulunan halı sahaya gitti.

Gençlerin maç oynadığı sırada Yerlikaya aniden fenalaştı.

Dengesini kaybeden genç, halı sahanın çimlerine yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Cihan Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir