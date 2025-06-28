İstanbul'da hamileyken öldürülen kadın ve cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan Oya Budak, 25 Haziran günü üvey kardeşi D.C.'yi de yanına alarak eski nişanlısı Samet T. ile Kılıçpınar Caddesi'ne gitti.

Burada Budak ile tartışan Samet T., 5,5 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kızı göğsü ve kulağından vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine gelen ekipler Budak'ı ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırdı.

OYA ÖLDÜ, SALDIRGAN YAKALANDI

Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı.

"İYİ YAPTIM"

Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü.

Şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, 'İyi yaptım, pişman değilim" dedi.

Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Anıl Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

TECAVÜZE UĞRADIĞI GÜNKÜ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinsel istismara uğrayan Oya Budak'ın istismar sonrası emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Budak ifadesinde "Anıl Ö. benim yaklaşık 5-6 ay ance ayrılmış olduğum eski sevgilim olur. Kendisiyle Instagram isimli uygulama üzerinden 2025 yılının Ocak ayında tanıştık. O dönem uzun süre konuştuk. Beni 2025 yılının Ocak ayında gününü tam hatırlamadığım bir gün Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesine çağırdı. Orada kendisiyle dışarıda buluştuk. Daha sonra bana 'Babamın iş yerine gideceğim, babamdan para almam gerekiyor' dedi ve birlikte babasının iş yerine gittik. İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Orada bizden başka kimse yoktu.

"KARŞI KOYAMADIM, ENGEL OLAMADIM"

Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı. Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu. Ben istemedim ancak karşı koyamadım, engel olamadım. Daha sonrasında ben korkudan bunu kimseye söyleyemedim. Ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 1 hafta önce karın ağrılarım ve regl olmamam sebebiyle hastaneye gittim ve hastanede hamile olduğumu öğrendim.

"AMACI BABAMA BENİ DÖVDÜRMEKTİ"

Bu yaşadığım olayı aileme söylemek zorunda kaldım. Ailem konuyu öğrenince ailemle birlikte 9 Haziran 2025 tarihinde Anıl Ö.'yü bulmak için oturduğu yere gittik. Evini bulduğumuzda polisi aradık ve yakalanmasını talep ettik. Anıl Ö. isimli şahısla bu geçen 5 aylık süreçte hiç görüşmedim; konuşmak istemedim; ancak kendisi babamı bana zarar vermesi için çok kez kışkırtmaya çalıştı. Babama mesajlar attı, amaç babama beni dövdürmekti" dedi.

"ÇOCUK BANA AİT DEĞİLDİR"

Diğer yandan Oya Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği Anıl Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheli Anıl Ö.'nün ifadesinde, "Oya Budak isimli şahısla Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştık. Daha sonra kendisiyle buluştuk ve sevgili olduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar sevgili kaldık. Bu süreçte kendisiyle çok kez buluştuk. Oya'nın ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik. Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradır. Çocuk bana ait değildir. Ben Oya'nın babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım. Bahse konu mesaj gönderen hesap bana ait değildir. Bu şekilde bir hesabım yok" dediği öğrenildi.