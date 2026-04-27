İstanbul'da hapisten çıktı, saldırıya uğradı

İstanbul Beyoğlu'nda hapisten çıkan 30 yaşındaki Hebun Y., saldırıya uğradı.

Yenişehir Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Emirhan M., yolda karşılaştığı Hebun Y.’ye silahını çıkararak ateş etti.

Açılan ateş sonucu Hebun Y., sol baldırından yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen kamera ve saha çalışmalarında, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Emirhan M. olduğu belirlendi.

Şüpheli olaydan yaklaşık 1 saat sonra sokakta gözaltına alındı.

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Devam eden çalışmalarda, şüphelinin olayda kullandığı silahı kaçarken sokak kesişiminde bulunan merdivenlere bıraktığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Diğer yandan şüpheli Emirhan M.’nin 7, Hebun Y.’nin nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaralanan Hebun Y.’nin daha önce Beykoz’da bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı ve bu nedenle cezaevine girdiği 3 gün önce de tahliye olduğu ortaya çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIKAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Emirhan M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin yolda yürüdüğü sırada silahını çıkararak ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırgan daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.