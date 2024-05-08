İstanbul'da haracını alamadı, iş yerini kurşunladı Kartal'da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, aynı dükkana uzun namlulu silahla saldırı düzenledi.

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İHA

İstanbul Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanına gelen ve sürekli madde kullanan bir şahıs, pilavcı dükkanından yaklaşık 55 bin lira haraç istedi.

Haracı vermeyen esnaf ile şahıs arasında kavga yaşanırken haraç alamayacağını anlayan şahıs, daha sonra motosikletli bir arkadaşıyla gelerek pilavcı dükkanına uzun namlulu silahla ateş etti.

Saldırıda dükkanın önünde bekleyen bir kişi ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"4 aydır dükkana musallat oldular"

Öte yandan, pilavcı dükkanına saldırı düzenleyen şahısların yaklaşık 4 aydır dükkan sahibinin haraç vermemesi nedeniyle dükkana zarar verdikleri ve zaman zaman dükkana gelerek küfür, hakaret ve tehditte bulundukları görüntüler de ortaya çıktı.

Dükkan çalışanlarından Mehmet Ataş, "Bize mermi sıktılar. Biz de etrafını sardık şahsın ve yakalayıp polise teslim ettik. Bizim müşteri ayağından yaralandı. Haraç istiyordu bizden, bir ara gelip 55 bin lira istedi. Ben de kabul etmedim. Polise söyledik. Bütün esnaf biliyor. Geliyor, küfrediyor. Haraç istiyor sürekli." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)