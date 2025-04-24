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DHA

Marmara Bölgesi'nde, Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İstanbul'un tamamını beşik gibi sallayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Artçı depremlerin de arka arkaya gelmesi sonucu evlerine girmeye korkan vatandaşlar sokağa koştu.

Binaların boş kalması ise hırsızlara fırsat çıkarttı.

BİNA SAKİNİNE YAKALANDILAR

Sultangazi ilçesinde iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.

"BİZ AYNUR ABLAYA GELDİK"

Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi.

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.