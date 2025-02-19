İstanbul'da husumetli olduğu kişilerin saldırısına uğradı

DHA

İstanbul'da husumetlilerin kavgasında kan aktı....

Fatih ilçesinde moto kuryelik yapan 2 çocuk babası Ahmet Boğa, yolda motosikletiyle ilerlediği sırada husumetlileriyle karşılaştı.

2021 yılında aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet başlayan taraflardan biri, 5 yıl önce 2 Nisan'da diğer tarafın Fatih Laleli'de bulunan iş yerini sopalarla basıp zarar vermişti.

Bu olayın ardından husumetleri daha da şiddetlenen taraflar arasında sokak ortasında gerginlik oluştu.

SOPALARLA DARBEDİP BIÇAKLADILAR

Boğa ve husumetlileri arasında "Ne bakıyorsun" kavgası çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa'yı kovalamaya başladı.

Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa'yı sopalarla darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladılar.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Husumetlilerinin elinden kaçmaya çalışan Ahmet Boğa'yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER

Ahmet Boğa'nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada husumetlileri önlerini kesti.

Boğa'nın ailesine tehditler savuran grup, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.