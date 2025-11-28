İstanbul'da huzur uygulaması: Bin 22 şüpheli gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte 'huzur' uygulaması yapıldı.

Dün gerçekleştirilen uygulama iki aşamalı olarak yapıldı.

İLK AŞAMA 209 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada bin 425 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

363 BİN KİŞİ SORGULANDI

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde bin 271 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

BİN 22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu bin 22 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 7 bin 520 lira ve 100 avro ele geçirildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE 534 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 534 bin 766 lira trafik cezası kesildi.