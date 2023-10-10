İstanbul'da ihbara giden polisi şehit etti! Ayağındaki alçının sebebi anlaşıldı... Polisi şehit eden suç makinesi zanlının ayağındaki alçının 12 gün önce motosiklet kazası geçirdiği ve ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dün gece saatlerinde dehşet anlar yaşandı... İhbar üzerine bir olay yerine giden polis memuru Cihat Ermiş’i kapının arkasından açılan ateş sonucu şehit oldu. Bunun ardından 20 yaşında 32 ayrı suç kaydı bulunan Muhammet Berke Çorak gözaltına alındı. Şüpheli ilk verdiği ifadesinde polisi husumetlisi sandığını ifade etti. Trafik kazası geçirdiği belirlendi Öte yandan şüphelinin ayağındaki alçı ise dikkat çekmişti. Katil Çorak’ın ayağındaki alçının sebebinin 12 gün önce Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Yerde yattığı görüntüler gündeme geldi Çorak’ın yaşadığı kaza sonrası yerde yaralı olarak videoları da ortaya çıktı. Görüntülerde Çorak’ın yerde ayağından yaralı olarak yattığı çevredeki vatandaşlarım müdahale ettiği görüldü. Gözden Kaçmasın İstanbul'da ihbara giden polis memuru içeriden açılan ateşle şehit oldu: Düşmanım sandım Haberin Detayları Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)