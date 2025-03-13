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İHA

İstanbul'da acı olaylar...

Saat 23:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi’ndeki halı sahada 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan isimli genç, maç sırasında aniden düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan’ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan Yelkenbasan yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İKİNCİ ÖLÜM SANCAKTEPE’DE

Bir diğer olay ise Sancaktepe ilçesinde yaşandı.

Abdurrahmangazi Mahallesi’nde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yalavaç’ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.