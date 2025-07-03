İstanbul'da iki kadının 'ortak alan' tartışması: Pazar arabasını dışarı attı

İstanbul Sultangazi'de aynı binada oturan iki kadın arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, bu kez merdiven boşluğuna bırakılan bir pazar arabası yüzünden alevlendi.

Kadınlardan biri, kapısının önündeki merdiven boşluğunun eşya depolamak için kullanılmaması gerektiğini belirterek, komşusunun pazar arabasını dışarı attı.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu durum, diğer komşunun tepkisine neden olurken o anlar, başka bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, iki kadının önce ortak kullanım alanı nedeniyle tartıştıkları, ardından ise bir kadının pazar arabasını alarak dışarıya attığı görülüyor.