AA
İstanbul'da ilginç bir kaza meydana geldi.
İstanbul Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, kediyi seven vatandaşa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kediyi seven şahıs, otomobil ile demir direk arasında sıkıştı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sıkışan ve yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KEDİYE SEVERKEN ÖLÜYORDU
Görüntülerde, sokakta oynayan 2 kişinin yanından geçen otomobilin kediyi seven kişiye çarpması ve bu kişinin otomobille demir direk arasında sıkışması yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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