İHA

İstanbul'da feci bir iş kazası yaşandı.

Ümraniye ilçesine bağlı Akdeniz Caddesi'nde bulunan 7 katlı inşaatın beşinci katının dış cephesindeki iskele çöktü.

Meydana gelen olayda, İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki inşaat işçisi aşağı düşerek ağır yaralandı.

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri işçileri çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

"BİRİ FERYAT EDİYORDU"

Olayı gören motosikletli kurye Ahmet Oral, "Bir kalabalık vardı, iki kişinin yattığını gördüm. Birisi de feryat ediyordu. Allah acil şifalar versin, durumları kritik belli . Çok zor bir durum, iki kişiydi." dedi.