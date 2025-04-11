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DHA

İstanbul'da dikkat çeken şüpheli ölüm vakası...

Şişli'de bulunan bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, işten çıktıktan sonra evine gitti.

Uzun süre kimsenin ulaşamadığı Hashemi'nin durumu yakınlarını şüphelendirdi.

Olumsuz bir durum yaşandığından şüphelenen iş arkadaşı Mohammadreza N. (30), Hashemi’nin evine gitti.

AĞZI BURNU KAN İÇİNDE BULUNDU

Hashemi'nin arkadaşı, kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi’yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

GÖĞSÜNDE MEYVE BIÇAĞI SAPLIYDI

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi’nin göğsünde meyve bıçağı bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hashemi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi’nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

Çalışmaların ardından Hashemi’nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.