İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: 7 tutuklama

İstanbul'da suç v suçluya geçit verilmiyor.
Ana şubesi Pendik ilçesinde buluna Çorba isimli restorana ait 3 iş yeri, farklı zamanlarda kimliği belirsiz şahıslarca kurşunlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı plakasız motosiklet üzerinde gelen kasklı 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.
5 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli ilinde ve Esenyurt, Beyoğlu, Kartal ilçelerinde bulunan toplam 5 adrese Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.
7 TUTUKLAMA
Operasyonda, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşı küçük 3 şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.
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