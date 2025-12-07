İstanbul'da iş yerini kurşunladı: Güvenlik kameralarından kaçamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde çevrede birkaç tur atan A.S. tabancayla iş yerine ateş açtı.

Mermilerin iş yerine isabet ettiği saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN ADRESİ BELİRLENDİ

Polis çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceledi.

Çalışmaların ardından silahlı saldırıyı düzenleyen A.S. ile silahı kendisine temin ettiği belirtilen M.B. Bayrampaşa'daki bir evde yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Evde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 5 fişek ve bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.