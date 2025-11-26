İstanbul'da İSKİ'nin çalışması çileye döndü

- İstanbul Arnavutköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması için Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde şerit kapatıldı.
- Ancak, kapatılan yolda gün boyu çalışma yapılmaması trafiği kilitledi ve sürücülere zor anlar yaşattı.
- Trafiğin geniş bir alana yayıldığı, araç kuyrukları ve yoğunluk gözlemlendi.
Arnavutköy'de İSKİ'nin planladığı yol çalışması çile haline geldi.
İSKİ ekipleri Arnavutköy Çevre Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde altyapı çalışması başlatmak amacıyla şerit kapattı.
Ancak, yolun iş makineleriyle kapatılmasına rağmen gün boyu herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.
Bu durum, bölge trafiğini adeta kilitledi.
SÜRÜCÜLER DAKİKALARCA BEKLEDİ
Yoğunluk nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında beklerken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Trafiğin hem Arnavutköy ilçe merkezi hem de çevre mahallelerdeki bağlantı yollarına kadar uzadığı belirtildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI...
Cep telefonu ve dron kamerasına yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve kapanan şeritlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.