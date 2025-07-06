İstanbul'da kadın motosiklet sürücüsüne saldırdı Esenyurt'ta laf attığı için tartışmaya girdiği kadın motosiklet sürücüsünü bayıltana kadar darbeden saldırganlar, kendilerine müdahale eden vatandaşın kafasına da kaskla vurdu. O anlar kameraya yansıdı.