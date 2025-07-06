İstanbul'da kadın motosiklet sürücüsüne saldırdı

İstanbul'da trafikte dehşete düşüren görüntü...
Dün akşam saatlerinde iki kadın, motosiklete binerek Esenyurt ilçesinde dolaşmaya başladı.
Tabela mevkiinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı.
KADINI BAYILTANA KADAR DARBETTİ
El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
Sokak ortasında kimseye aldırış etmeyen şahıslar, kadınlardan birini bayıltana kadar darbetti.
YARDIM ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDILAR
Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı.
Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu.
SALDIRI ANI KAMERADA
Kavga sırasında bayılan motosiklet sürücüsünün arkadaşı, sinir krizi geçirerek çevredekilerden yardım istedi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.