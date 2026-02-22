İstanbul'da kafe önünde çilek hırsızlığı

İstanbul Kadıköy'de ilginç hırsızlık...

Moda Mahallesi'nde bulunan kafenin önüne, kafe sahibi tarafından sipariş edilen iki kasa çilek bırakıldı.

YEDİLER, ÇALDILAR

İlerleyen saatlerde kafe önüne gelen kimliği belirsiz üç kişi, önce kasadaki çilekleri yedi, ardından iki kasayı alarak uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafe sahibinin şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.